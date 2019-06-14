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пятница, 14 июня 2019 11:13

"Стало горячо" - супермодель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

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&quot;Стало горячо&quot; - супермодель снялась в соблазнительной фотосессии без белья
Наоми Кэмпбелл ошеломила сеть новым снимком. Фото: @naomi

Британская супермодель 49-летняя Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фотографией без белья.

Сексуальный снимок для британского Vogue она опубликовала в Instagram.

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Обнаженная Наоми позировала среди чистого песка. Бёдра модели украшала тонкое золотистое украшение. Фотография была сделала в пустыне в Кении.

Поклонники засыпали модель комплиментами:
"Как можно быть настолько шикарной?", "королева", "стало горячо".

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась без белья для обложки британского Vogue. На одной с фотографий позировала полностью обнаженной.

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