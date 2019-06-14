"Стало горячо" - супермодель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

Наоми Кэмпбелл ошеломила сеть новым снимком. Фото: @naomi

Британская супермодель 49-летняя Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фотографией без белья.

Сексуальный снимок для британского Vogue она опубликовала в Instagram.

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Обнаженная Наоми позировала среди чистого песка. Бёдра модели украшала тонкое золотистое украшение. Фотография была сделала в пустыне в Кении.

Поклонники засыпали модель комплиментами:

"Как можно быть настолько шикарной?", "королева", "стало горячо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 13 Июн 2019 в 9:01 PDT

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась без белья для обложки британского Vogue. На одной с фотографий позировала полностью обнаженной.