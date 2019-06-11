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вторник, 11 июня 2019 12:25

49-летняя Наоми Кэмпбелл не стесняется сниматься без белья
6

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Наоми Кэмпбелл снялась для июльского номера журнала Vogue
Фото: @naomicampbellonline
Наоми Кэмпбелл снялась для июльского номера журнала Vogue
Наоми Кэмпбелл снялась для июльского номера журнала Vogue
Наоми Кэмпбелл снялась для июльского номера журнала Vogue
Наоми Кэмпбелл снялась для июльского номера журнала Vogue

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась без белья для обложки британского Vogue.

Снимки опубликовали на фан-странице знаменитости в Instagram.

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На одной с фотографий Наоми позировала полностью обнаженной. Её интимные места прикрывала только прозрачная юбка в сетку.

На других кадрах 49-летняя модель одета в яркие купальники. Образ Кэмпбелл довершают яркий макияж и собранные волосы на затылке.

Недавно модель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою идеальную фигуру в откровенном платье. В ярком образе знаменитость появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллс.

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