49-летняя Наоми Кэмпбелл не стесняется сниматься без белья

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась без белья для обложки британского Vogue.
Снимки опубликовали на фан-странице знаменитости в Instagram.
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На одной с фотографий Наоми позировала полностью обнаженной. Её интимные места прикрывала только прозрачная юбка в сетку.
На других кадрах 49-летняя модель одета в яркие купальники. Образ Кэмпбелл довершают яркий макияж и собранные волосы на затылке.
Недавно модель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою идеальную фигуру в откровенном платье. В ярком образе знаменитость появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллс.
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