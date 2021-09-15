Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры

Фронтмен группы "Океан Эльзы" 46-летний Святослав Вакарчук поразил поклонниц замечательной спортивной формой, опубликовав фото в Instagram. На снимке певец занимается йогой, демонстрируя стальной пресс.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кто из звездных мужчин может похвастаться спортивной фигурой, читайте в материале Gazeta.ua.

Украинский актер 31-летний Тарас Цимбалюк часто щеголяет кубиками пресса, публикуя снимки с голым торсом в соцсетях. Не отстает от него и исполнитель 36-летний Виталий Козловский.

Зато певец 48-летний Олег Винник обольщает поклонниц песнями. Однако даже одежда не скрывает спортивное телосложение Винника.

У певца 31-летнего Макса Барский откровенный сценический образ, что позволяет ему демонстрировать татуировки и пресс.

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Фронтмен группы "Океан Эльзы" 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Новорожденного сына назвали Иван - в честь отца Вакарчука, Героя Украины Ивана Александровича.