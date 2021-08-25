Фронтмен группы "Океан Эльзы" 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

В пресс-службе группы подтвердили эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над "і"

Новорожденного сына назвали Иван - в честь отца Вакарчука, Героя Украины Ивана Александровича.

СМИ распространяли информацию, что мальчик родился 19 августа. Однако в команде Вакарчука это опровергли. Точную дату рождения не разглашают.

Об избраннице Вакарчука, родившей сына, также ничего неизвестно. Говорят, что женщина работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Но подтверждения этому нет.

Певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук расстался со стилисткой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет, пять из них - в браке. Вместе супруги воспитывали дочь Фонаревой от первого брака. Общих детей у пары нет. Но у Святослава сложились теплые отношения с названной дочерью. Причина развода остается в тайне.

После развода Вакарчука заподозрили в романе с певицей 23-летней Виталиной Мусиенко. Женщина была подопечной Вакарчука в вокальном шоу "Голос страны". Сейчас вместе с музыкантом ездит в туре его нового музыкального проекта "Оранжерея".