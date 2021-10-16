Стала известна Мисс Украина Вселенная-2021

В пятизвездочном киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2021.
Его победительницей стала участница шоу Холостяк, 27-летняя Анна Неплях из Днепра. Об этом сообщает Корреспондент.
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Корону победительнице вручила Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская. Теперь Анна Неплях будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.
Другие призовые места распределились следующим образом:
- IV Мисс Украина Вселенная-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский;
- III Мисс Украина Вселенная-2021 стала София Дорчинец, 20 лет, Ужгород;
- II Мисс Украина Вселенная-2021 стала Неля Попович, 25 лет, Ужгород;
- I Мисс Украина Вселенная-2021, стала Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов;
32-летняя Виктория Щелко из Киева победила в конкурсе Мисс Мира Plus Size-2021, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Благодаря ей в следующем году конкурс состоится в Украине.
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