"Стайл просто огонь": Злата Огневич показала фото со школьного выпускного

Новая "Холостячка" и украинская артистка 35-летняя Злата Огневич поделилась фотографией со школьного выпускного.

На фото в InstaStories будущая звезда позирует в красном платье в горошек, черных чулках и балетках.

"Выпускной из младших классов. Смотрю на фото и думаю, что стайл здесь просто огонь", - написала она.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich

Огневич отметила, что ее публичность мешает строить романтические отношения. Звезда больше года одинока. Бывший возлюбленный заставил ее выбирать между ним и карьерой. Еще одни отношения оказались токсичными, певица даже обращалась к психотерапевту.

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Показали, какой вид 12 лет назад имела украинская певица 34-летняя Настя Каменских, также известная как NK. Поклонники едва узнали артистку на фотографии в Instagram.