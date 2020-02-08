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суббота, 08 февраля 2020 13:45

Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына

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Телеведущая Катя Осадчая поделилась фото сына Ивана, которому в этом месяце исполнится 3 года.

На снимке в Instargam мальчик позирует у окна, стоя спиной к камере.

Автор: instagram.com/kosadcha/
  На снимке в Instargam мальчик позирует у окна, стоя спиной к камере
На снимке в Instargam мальчик позирует у окна, стоя спиной к камере

"Когда слово" снег ", наконец перешло из фантазий в реальность", - подписала она публикацию. И хотя фото традиционно сделано со спины, поклонники пришли к выводу, что малыш похож на своего звездного отца - Юрия Горбунова.

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"Фигурой у отца! Как говорится, гены это святое", "Фигура папы", "Копия папа, даже сзади", "Такой большой уже", "Просто Юра в детстве", "Маленький Горбунов", "Он даже когда стоит , то сзади похож на папу "," Как посмотреть сразу видно маленький Горбунов ", - пишут фанаты звездной пары.

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Коли слово "сніг", нарешті перейшло з фантазій в реальність :) #сніг #івасик

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Малыш появился на свет 18 февраля 2017. Для Осадчей Иван стал вторым ребенком, а для Горбунова - первенцем. В телеведущей есть старший сын Илья от бизнесмена и народного депутата Олега Полищука.

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Дата
08
февраля

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