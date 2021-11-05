Спутали с дочерью: Сумская показала фото 30-летней давности

Актриса 55-летняя Ольга Сумская опубликовала серию архивных снимков, сделанных около 30 лет тому назад.

На черно-белых кадрах, опубликованных в Instagram, народная артистка Украины была сфотографирована во время работы над фильмом "Иордань". Как отметила Сумская в комментариях, на фото рядом с ней позировал режиссер фильма Александр Игнатуша.

"В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота. 90-е годы. Съемки фильма "Иордань", - подписала она архивные снимки.

Фото: instagram.com/olgasumska

Под постом фанаты написали, что спутали актрису с младшей дочерью Анной Борисюк:

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"Какая же вы красивая. И как младшая дочь на вас здесь похожа", "Это вы? Сначала подумала, что Аня", "Честно? Я подумала, это ваша младшая дочь. Вы очень похожи".

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о празднике в ее семье. Матери артистки исполнилось 88 лет. Ольга вместе с дочерьми и мужем приехала поздравить именинницу.