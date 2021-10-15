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пятница, 15 октября 2021 15:11

Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
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Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о празднике в ее семье.

Матери артистки исполнилось 88 лет. Ольга вместе с дочерьми и мужем приехала поздравить именинницу.

В своем Instagram актриса поделилась снимками с празднования дня рождения.

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"Самые счастливые мгновения жизни. Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родная! Моя душа, мой вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо сердечно всем вам, друзья, за теплые поздравления! С праздником", - подписала фотографии Сумская .

Ольга Сумская вместе с дочерьми и мужем трогательно поздравила маму с 88-летием. Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская вместе с дочерьми и мужем трогательно поздравила маму с 88-летием. Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская вместе с дочерьми и мужем трогательно поздравила маму с 88-летием. Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская вместе с дочерьми и мужем трогательно поздравила маму с 88-летием. Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская вместе с дочерьми и мужем трогательно поздравила маму с 88-летием. Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила начало своей карьеры. По случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные кадры и поделилась ими со своими поклонниками.

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15
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