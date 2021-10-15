Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о празднике в ее семье.

Матери артистки исполнилось 88 лет. Ольга вместе с дочерьми и мужем приехала поздравить именинницу.

В своем Instagram актриса поделилась снимками с празднования дня рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездный архив: какими были в молодости Сумская, Кидман и Питт

"Самые счастливые мгновения жизни. Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родная! Моя душа, мой вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо сердечно всем вам, друзья, за теплые поздравления! С праздником", - подписала фотографии Сумская .

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила начало своей карьеры. По случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные кадры и поделилась ими со своими поклонниками.