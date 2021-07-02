"Спортсмены говорили: "Это ужас. Как вы выдерживаете?" - актриса рассказала о съемках драмы "Пульс"

Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода.

О том, как проходили съемки и насколько трудно было подготовиться, рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"На одном из сайтов написали, что раньше занималась художественной гимнастикой. Это неправда. Бегом начала заниматься за полгода до съемок: надо было понять, как правильно бегать, и подтянуть форму. Тренировалась почти каждый день.

Во время подготовки к съемкам отказалась от сладкого, алкоголя. Придерживалась правил здорового питания. Редко могла себе позволить правильные сладости: протеиновые батончики, например. Алкоголь почти не употребляю. Но тогда и на праздники, день рождения или Новый год не позволяла себе выпить. Тренеры объясняли, что если выпиваешь хотя бы бокал шампанского, то чтобы отработать его, надо провести до трех тяжелых двухчасовых тренировок. Это меня останавливало, но и сильного желания выпить не было.

Фото: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA

Еще учили играть мелодию, которая звучит в фильме, на виолончели. Наняли преподавателя, который занимался со мной два-три раза в неделю в течение месяца", - рассказала она.

Смена длится 12 ч. Большую часть времени актеры бегали на съемочной площадке.

"Хоть я и тренировалась накануне съемок, было сложно. На съемках другая структура. В привычный день 2 часа тренировалась, а потом занималась своими делами. На площадке так не получится. Берут локацию и ее надо "отбивать". Если стадион, то целый день снимаешься на стадионе. Смена длится 12:00. Мы оставляем немного времени на грим и переодевания, а большую часть времени бегаем. Настоящие спортсмены, которые принимали участие в съемках и бегали с нами, говорили: "Это ужас. Как вы такое выдерживаете? Мы один раз побегали и все, отдыхаем".

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Когда уже отсняли фильм, мне стало сложно бегать. Перегрузила колени. В июне пыталась вернуться к этому виду спорта. Несколько раз бегала по пол часа. Но почувствовала такую ​​нагрузку на колени, что осознала: в таком темпе, как я занималась, уже не смогу", - отметила Бабенко.

Актриса 26-летняя Наталья Бабенко получила первую роль в полнометражном фильме. Она сыграла в фильме "Пульс", созданном на основе реальной истории украинской паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.