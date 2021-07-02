 
Ексклюзивы
1/5
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 675
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 360
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 486
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 477
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 666
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1620
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 531
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 603
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
5
4
4
5
5
&quot;Спортсмены говорили: &quot;Это ужас. Как вы выдерживаете?&quot; - актриса рассказала о съемках драмы &quot;Пульс&quot;
"Спортсмены говорили: "Это ужас. Как вы выдерживаете?" - актриса рассказала о съемках драмы "Пульс"
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Показали первые фотографии со съемок продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;
Показали первые фотографии со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Участники &quot;Холостяка&quot; стали родителями
Участники "Холостяка" стали родителями
Видео
Все видео
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 486
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1620
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 531
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 603
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 513
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 09:15

"Спортсмены говорили: "Это ужас. Как вы выдерживаете?" - актриса рассказала о съемках драмы "Пульс"
5

  Комментировать

Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода.

О том, как проходили съемки и насколько трудно было подготовиться, рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"На одном из сайтов написали, что раньше занималась художественной гимнастикой. Это неправда. Бегом начала заниматься за полгода до съемок: надо было понять, как правильно бегать, и подтянуть форму. Тренировалась почти каждый день.

Во время подготовки к съемкам отказалась от сладкого, алкоголя. Придерживалась правил здорового питания. Редко могла себе позволить правильные сладости: протеиновые батончики, например. Алкоголь почти не употребляю. Но тогда и на праздники, день рождения или Новый год не позволяла себе выпить. Тренеры объясняли, что если выпиваешь хотя бы бокал шампанского, то чтобы отработать его, надо провести до трех тяжелых двухчасовых тренировок. Это меня останавливало, но и сильного желания выпить не было.

Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода
Фото: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA
Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода
Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода
Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода
Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода

Еще учили играть мелодию, которая звучит в фильме, на виолончели. Наняли преподавателя, который занимался со мной два-три раза в неделю в течение месяца", - рассказала она.

Смена длится 12 ч. Большую часть времени актеры бегали на съемочной площадке.

"Хоть я и тренировалась накануне съемок, было сложно. На съемках другая структура. В привычный день 2 часа тренировалась, а потом занималась своими делами. На площадке так не получится. Берут локацию и ее надо "отбивать". Если стадион, то целый день снимаешься на стадионе. Смена длится 12:00. Мы оставляем немного времени на грим и переодевания, а большую часть времени бегаем. Настоящие спортсмены, которые принимали участие в съемках и бегали с нами, говорили: "Это ужас. Как вы такое выдерживаете? Мы один раз побегали и все, отдыхаем".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никто не застрахован: какие необычные травмы получали звезды шоубиза

Когда уже отсняли фильм, мне стало сложно бегать. Перегрузила колени. В июне пыталась вернуться к этому виду спорта. Несколько раз бегала по пол часа. Но почувствовала такую ​​нагрузку на колени, что осознала: в таком темпе, как я занималась, уже не смогу", - отметила Бабенко.

Актриса 26-летняя Наталья Бабенко получила первую роль в полнометражном фильме. Она сыграла в фильме "Пульс", созданном на основе реальной истории украинской паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Спортсмены говорили: "Это ужас. Как вы выдерживаете?" - актриса рассказала о съемках драмы "Пульс"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Приняли исторический документ

Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом

Во фракции произошел раскол

Открыли найстрашнийший концлагерь

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 15912
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 9333
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6921
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
20
 Просмотров: 5121
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
4
 Просмотров: 5067
Знаменитости
"Помолодел на 10 лет": Dzidzio показался в новом образе
"Помолодел на 10 лет": Dzidzio показался в новом образе Просмотров: 207
Alyona Alyona в купальнике возле песочницы рассказала, как отдохнуть дешево
Alyona Alyona в купальнике возле песочницы рассказала, как отдохнуть дешево 1 Просмотров: 315
Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры
Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры
7
 Просмотров: 468
Драма "Пульс": актер рассказал, как проходили съемки
Драма "Пульс": актер рассказал, как проходили съемки
 Просмотров: 108
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
4
 Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой
2
Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
Голосов: 43302
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть