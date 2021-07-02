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понедельник, 12 июля 2021 10:30

"После девятого класса уехала из дома" - актриса рассказала, как начинала карьеру

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Актриса 26-летняя Наталья Бабенко получила первую роль в полнометражном фильме. Она сыграла в фильме "Пульс", созданном на основе реальной истории украинской паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Как начинала актерскую карьеру и какую роль мечтает сыграть, поделилась с корреспондентом Gazeta.ua.

"Еще с детсада постоянно участвовала во всевозможных мероприятиях. 6-летней пошла в музыкальную школу. В седьмом классе закончила ее. Мои одноклассники в музыкальной школе были старше, поэтому уже определялись с профессией: кто-то хотел петь, другой играть на фортепиано. Понимала, что не буду связывать жизнь с музыкой. Мне нравилось совмещать музыку, танцы и работу на сцене как ведущей. Поняла, что это все есть в актерской профессии. Поэтому больше ничего для себя не видела.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA
  Актриса Наталья Бабенко рассказала, как начинала карьеру
Актриса Наталья Бабенко рассказала, как начинала карьеру

С первого курса обучения в университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого играла в театре имени Ивана Франко. Моя первая роль была в спектакле "Моя профессия - синьор из высшего общества" шесть лет назад. После третьего курса начала сниматься в сериалах", - рассказала Бабенко.

После девятого класса актриса переехала из родного города Энергодар в столицу.

"Благодарна родителям, потому что они всегда относились с любовью и трепетом к тому, чем занималась. Спасибо им и за то, что они меня так рано отпустили в самостоятельную жизнь, а сами остались в родном городе", - поделилась она.

Бабенко отметила, что ей интересно попробовать себя в разных ролях.

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"Мечтаю о различных персонажах с глубиной, драмой. Было бы интересно сыграть в ленте о Голодоморе, Второй мировой войне. И еще хотелось бы корсеты, юбки, лошади", - добавила актриса.

Украинская спортивная драма "Пульс" победила на американском кинофестивале Flathead Lake International Cinemafest в городе Полсон, штат Монтана. Получила награды в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссер". Там же состоялась международная премьера ленты.

Сюжет основан на реальной истории украинской легкоатлетки, паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Главную роль исполнила Наталья Бабенко. Тренера девушки воплотил Станислав Боклан. Также снялись Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзар, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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