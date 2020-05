Специальный сайт позволяет немного побыть ребенком Илона Маска

Разработчик Ричард Рейс запустил онлайн-генератор, который позволяет узнать, как бы вас назвал Илон Маск.

Сайт "Name me, Elon" позволяет узнать, какое имя дал бы вам Маск, если бы был вашим отцом. Введите свое имя в строку поиска и увидите результат, пишет The Next Web.

В эфире подкаста комика Джо Рогана Маск озвучил произношение имени сына X Æ A-12. Проговорил его как "Экс-аш-эй-твелв".

Автор: elon-name.netlify.app Сайт "Name me, Elon" позволяет узнать, какое имя дал бы вам Маск, если бы был вашим отцом

Буква Х - это "неизвестная переменная", Æ - это "эльфийское произношение" А (может означать искусственный интеллект или любовь), A-12 - в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12. Маск добавил в имя добавил только A-12. Остальное было идеей Граймс.