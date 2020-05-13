Специальный сайт позволяет немного побыть ребенком Илона Маска

 
Ексклюзивы
1/5
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 45
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1152
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 873
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 945
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4698
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 423
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3150
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4842
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3960
Фото
Все фото
21
8
12
5
27
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Видео
Все видео
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 945
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3150
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3960
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1899
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 675
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 14:30

Специальный сайт позволяет немного побыть ребенком Илона Маска

  Комментировать

Разработчик Ричард Рейс запустил онлайн-генератор, который позволяет узнать, как бы вас назвал Илон Маск.

Сайт "Name me, Elon" позволяет узнать, какое имя дал бы вам Маск, если бы был вашим отцом. Введите свое имя в строку поиска и увидите результат, пишет The Next Web.

В эфире подкаста комика Джо Рогана Маск озвучил произношение имени сына X Æ A-12. Проговорил его как "Экс-аш-эй-твелв".

Автор: elon-name.netlify.app
  Сайт "Name me, Elon" позволяет узнать, какое имя дал бы вам Маск, если бы был вашим отцом
Сайт "Name me, Elon" позволяет узнать, какое имя дал бы вам Маск, если бы был вашим отцом

Буква Х - это "неизвестная переменная", Æ - это "эльфийское произношение" А (может означать искусственный интеллект или любовь), A-12 - в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12. Маск добавил в имя добавил только A-12. Остальное было идеей Граймс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Специальный сайт позволяет немного побыть ребенком Илона Маска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 21807
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 19658
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 18486
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 16398
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12924
Знаменитости
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 2124
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 2736
Жена футболиста выставила влагалище на аукцион. Стартовая цена - $1000
Жена футболиста выставила влагалище на аукцион. Стартовая цена - $1000 Просмотров: 864
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
12
 Просмотров: 216
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
5
 2 Просмотров: 5418
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
Голосов: 40472
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua