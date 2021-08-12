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четверг, 12 августа 2021 12:59

Спасибо Господу и пластическому хирургу: кто из звезд поражает большой грудью
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Автор: instagram.com/sofiastuzhuk
  Блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди в марте этого года
Блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди в марте этого года

В марте этого года блогер 26-летняя София Стужук увеличила свою грудь до четвертого размера. Сейчас она делится откровенными фото с подписчиками в Instagram, на которых щеголяет своими искусственными прелестями и перечисляет их преимущества.

Gazeta.ua подготовила подборку о знаменитых красавицах, которые могут похвастаться большой натуральной или искусственной грудью.

Сальма Хайек

Автор: instagram.com/salmahayek
  Актриса Сальма Хайек связывает увеличение груди с естественными процессами
Актриса Сальма Хайек связывает увеличение груди с естественными процессами

Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек поражает своих поклонников пышным бюстом. Она подчеркивает, что ее грудь настоящая и увеличились через естественные процессы, такие как беременность, менопауза и периоды набора веса. Как-то Сальма призналась в интервью, что в школе ее дразнили "доской". Подростком она пришла в церковь и помолилась Богу, чтобы он послал ей большую грудь. Что ж, ее молитвы были услышаны.

София Вергара

Автор: instagram.com/sofiavergara
  Американская актриса София Вергара может похвастаться шестым размером груди
Американская актриса София Вергара может похвастаться шестым размером груди

Американская актриса и модель 49-летняя София Вергара может похвастаться шестым размером груди. Причем в 13 лет у девочки был пятый размер. София мечтала уменьшить грудь, чтобы ее воспринимали серьезно. Но ее мать не позволила этого сделать и убедила, что ее грудь - дар Божий.

Шесть лет подряд София Вергара была самой высокооплачиваемой актрисой сериалов, а также щеголяет соблазнительными формами в рекламе белья.

Келли Брук

Автор: instagram.com/iamkb
  Британскую модель и актрису Келли Брук назвали обладательницей самой красивой натуральной груди
Британскую модель и актрису Келли Брук назвали обладательницей самой красивой натуральной груди

Британская модель и актриса 41-летняя Келли Брук была признана одной из самых желанных женщин планеты, ученые в свою очередь назвали параметры фигуры Брук идеальными. Звезду назвали обладательницей самой красивой натуральной груди, она у актрисы шестого размера.

"Я даже думать не могу о имплантах. По моему мнению, красота должна быть натуральной ", - считает Келли.

Хоуп Билл

Автор: Instagram.com/hopebeel
  Фитнес-модель Хоуп Билл не стесняется демонстрировать пышные прелести
Фитнес-модель Хоуп Билл не стесняется демонстрировать пышные прелести

Мисс идеальная грудь называют американскую фитнес-модель 32-летнюю Хоуп Билл. Она не стесняется демонстрировать прелести в своем фото-блоге.

Кейтлин Рунк

Автор: instagram.com/katelyn_runk
  Кейтлин Рунк вдохновляет спортивной формой
Кейтлин Рунк вдохновляет спортивной формой

Еще одна американская фитнес-брогерка 29-летняя Кейтлин Рунк вдохновляет своих подписчиц идеальной спортивной формой. Однако поклонники предполагают, что пышная грудь модели является результатом работы пластических хирургов.

Мила Кузнецова

Автор: instagram.com/mila_kuznetsova10
  Украинская модель Мила Кузнецова имеет 13-й размер груди
Украинская модель Мила Кузнецова имеет 13-й размер груди

Зато украинская красавица 32-летняя Мила Кузнецова - обладательница самой большой натуральной груди в Украине. Модель имеет 13-ый размер бюста. Это принесло Мили большую популярность в социальных сетях.

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Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян в очередной раз поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Она опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует на безлюдном берегу океана. На пляж Ким надела черный купальник, волосы собрала в пучок. На одном из кадров модель стоит спиной к фотографу, демонстрируя пышные ягодицы в стрингах.

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Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

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