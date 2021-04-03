Шоу Маска-2021: кто скрывался под образом Бабки, Циклопа и Жабки

В субботу, 3 апреля, состоялся полуфинал популярного шоу "Маска". На сцене выступали шесть участников: Солнце, Дракон, Жабеня, Бабка, Носорог и Циклоп. В конце эфира зрители узнали, кто скрывался под маской троих учасников.

Таинственная Бабка исполнила популярную песню Billie Eilish – "Bad Guy". Судьи пришли в восторг от выступления артистки и отметили, что это единственная участница, которая была очень разноплановая по вокалу. Образ Бабки достался Анастасии Приходько.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Под образом Циклопа скрывалась певица Мишель Андраде.

Под образом Жабеня скрывался юморист, актер Евгений Сморигин. Он спел песню Монатика - "Кружит".

В шоу "Маска" за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.