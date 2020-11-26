Составили список величайших актеров XXI в.

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1386
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 720
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 792
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2502
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1755
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6606
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
10
5
5
8
Зеленская поразила стильным образом на женском конгрессе
Зеленская поразила стильным образом на женском конгрессе
Блогер показала сочную фигуру в мини-бикини на фоне моря
Блогер показала сочную фигуру в мини-бикини на фоне моря
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Победительница &quot;Холостяка&quot; снялась топлес на кровати
Победительница "Холостяка" снялась топлес на кровати
Украинская певица устроила сексуальную фотосессию под душем
Украинская певица устроила сексуальную фотосессию под душем
Видео
Все видео
"Решился на что-то новое" - Дантес выпустил клип на песню "Если бы"
"Решился на что-то новое" - Дантес выпустил клип на песню "Если бы"
Фильм с Джамалой будет бороться за премию "Грэмми"
Фильм с Джамалой будет бороться за премию "Грэмми"
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
На YouTube создали "вечный" видеоклип
На YouTube создали "вечный" видеоклип
Рекорд в TikTok: 16-летняя танцовщица первой набрала 100 млн подписчиков
Рекорд в TikTok: 16-летняя танцовщица первой набрала 100 млн подписчиков
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 162
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 279
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 108
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 9
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
четверг, 26 ноября 2020 15:57

Составили список величайших актеров XXI в.
5

  Комментировать

Кинокритики сформировали рейтинг самых выдающихся актеров XXI в.

В список по версии The New York Times попали 25 актеров.

"Нет формулы для выбора лучших, и этот список обязательно субъективен и, возможно, скандален. Некоторые из этих актеров новички на сцене; другие работают несколько десятилетий. Делая свой выбор, мы сосредоточились на нынешнем веке и не ограничивались Голливудом. И хотя среди них, безусловно, есть звезды и даже немногочисленные обладатели "Оскара", есть также характерные актеры и хамелеоны, герои боевиков и любимцы артхауса", - пишет издание.

Лидером рейтинга оказался 65-летний Дензел Вашингтон, дважды обладатель кинопремии "Оскар" и трижды "Золотого глобуса". Он сыграл в фильмах "Гнев" (2004), "Неуправляемый" (2010), "Книга Илая" (2010), "Экипаж" (2012), "Праведник" (2014 года), "Заборы" (2016) многих других.

На 2-м месте оказалась французская актриса Изабель Юппер, которая снялась в более чем 110-ти фильмах. Зрителям актриса могла запомниться по ролям в кинокартинах: "Пианистка" (2001), "Комедия власти" (2006), "Она" (2016), "Белый материал" (2009).

Дензел Вашингтон
Фото: instagram.com/denzelwashington.official
Изабель Юппер
Дэниел Дэй-Льюис
Киану Ривз
Николь Кидман

3-е место в списке занял Дэниел Дэй-Льюис, которого 3 раза отметили премией "Оскар" за лучшую мужскую роль. Известный по фильмам "Банды Нью-Йорка" (2002), "Нефть" (2007), "Девять" (2009) и "Линкольн" (2012).

4-ю строчку занял "потрясающий" 55-летний Киану Ривз, среди работ которого трилогия "Матрица", "Джон Уик" (2014 года), "Плохая партия" (2017).

В первую 5-ку также вошла 53-летняя Николь Кидман. Актриса лауреат премии "Оскар", а также "Эмми", "Золотого глобуса" и многих других. Играла во множестве фильмов, среди которых "Мулен Руж!"(2000), "Догвиль" (2004), "Именинница" (2001), "Газетчик" (2012).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix

Киностудия Lionsgate планирует снять 4-ю и 5-ю части американского боевика "Джон Уик", как только 55-летний Киану Ривз станет доступен в начале следующего года. Сейчас канадский актер продолжает съемки в 4-й части "Матрицы".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Составили список величайших актеров XXI в.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Представили Audi бизнес-класса

Актер был голым почти весь фильм

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

Правительство утвердило устав новой военной структуры

"Приключения Алисы в Стране чудес" автор придумал на пикнике

Началась новая миссия на Марсе

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 25048
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 19342
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 12006
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11367
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
8
 Просмотров: 6912
Знаменитости
Зеленская поразила стильным образом на женском конгрессе
Зеленская поразила стильным образом на женском конгрессе
3
 Просмотров: 297
Блогер показала сочную фигуру в мини-бикини на фоне моря
Блогер показала сочную фигуру в мини-бикини на фоне моря
10
 Просмотров: 1332
"Решился на что-то новое" - Дантес выпустил клип на песню "Если бы"
"Решился на что-то новое" - Дантес выпустил клип на песню "Если бы"
 Просмотров: 99
Победительница "Холостяка" снялась топлес на кровати
Победительница "Холостяка" снялась топлес на кровати
5
 Просмотров: 1899
Украинская певица устроила сексуальную фотосессию под душем
Украинская певица устроила сексуальную фотосессию под душем
8
 Просмотров: 2484
Больше всего комментируют
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
1
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
1
Актер в больнице: рассказали детали резонансного крушения Lamborghini под Киевом
Голосов: 41943
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть