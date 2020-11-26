Составили список величайших актеров XXI в.

Кинокритики сформировали рейтинг самых выдающихся актеров XXI в.

В список по версии The New York Times попали 25 актеров.

"Нет формулы для выбора лучших, и этот список обязательно субъективен и, возможно, скандален. Некоторые из этих актеров новички на сцене; другие работают несколько десятилетий. Делая свой выбор, мы сосредоточились на нынешнем веке и не ограничивались Голливудом. И хотя среди них, безусловно, есть звезды и даже немногочисленные обладатели "Оскара", есть также характерные актеры и хамелеоны, герои боевиков и любимцы артхауса", - пишет издание.

Лидером рейтинга оказался 65-летний Дензел Вашингтон, дважды обладатель кинопремии "Оскар" и трижды "Золотого глобуса". Он сыграл в фильмах "Гнев" (2004), "Неуправляемый" (2010), "Книга Илая" (2010), "Экипаж" (2012), "Праведник" (2014 года), "Заборы" (2016) многих других.

На 2-м месте оказалась французская актриса Изабель Юппер, которая снялась в более чем 110-ти фильмах. Зрителям актриса могла запомниться по ролям в кинокартинах: "Пианистка" (2001), "Комедия власти" (2006), "Она" (2016), "Белый материал" (2009).

Фото: instagram.com/denzelwashington.official

3-е место в списке занял Дэниел Дэй-Льюис, которого 3 раза отметили премией "Оскар" за лучшую мужскую роль. Известный по фильмам "Банды Нью-Йорка" (2002), "Нефть" (2007), "Девять" (2009) и "Линкольн" (2012).

4-ю строчку занял "потрясающий" 55-летний Киану Ривз, среди работ которого трилогия "Матрица", "Джон Уик" (2014 года), "Плохая партия" (2017).

В первую 5-ку также вошла 53-летняя Николь Кидман. Актриса лауреат премии "Оскар", а также "Эмми", "Золотого глобуса" и многих других. Играла во множестве фильмов, среди которых "Мулен Руж!"(2000), "Догвиль" (2004), "Именинница" (2001), "Газетчик" (2012).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix

Киностудия Lionsgate планирует снять 4-ю и 5-ю части американского боевика "Джон Уик", как только 55-летний Киану Ривз станет доступен в начале следующего года. Сейчас канадский актер продолжает съемки в 4-й части "Матрицы".