Киану Ривз снова появится в роли киллера

Киану Ривз снова сыграет роль киллера в боевике "Джон Уик". ФОТО: REUTERS

Киностудия Lionsgate планирует снять четвертую и пятую части американского боевика "Джон Век", как только Киану Ривз станет доступен в начале следующего года. Сейчас 55-летний канадский актер продолжает съемки в четвертой части "Матрицы".

О том, что кинофраншиза "Джон Уик" будет расширятся до пятой части сообщал ранее сценарист ленты Дерек Колстад. Генеральный директор студии Джон Фелтаймер также подтвердил продолжение истории наемного убийцы с собакой.

"Мы также заняты подготовкой сценариев для следующих двух частей нашей экшн-франшизы о Джоне Уике. Мы надеемся снять и четвертого "Джона Вика" и пятого подряд, как только Киану станет доступен в начале следующего года ", - сказал Фелтаймер.

Кинолента могла получить совсем другое название, если бы не исполнитель главной роли Киану Ривз. Как рассказал сценарист картины Дерек Колстад, сначала первую часть хотели назвать "Ненависть". Однако Киану Ривз так часто называл проект именем киллера, что киностудия решила переименовать ленту.

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Кинокомпания Warner Bros. анонсировала дату выхода 4-й части фильма "Матрица". Премьера запланирована на 21 мая 2021 года.