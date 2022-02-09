Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа

 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 729
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 603
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1026
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2259
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1062
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3582
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
7
16
5
5
5
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главных награды
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главных награды
Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа
Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа
&quot;Срывалась и могла потрясти&quot; - Стужук выплескивала эмоции на детей, когда была &quot;не в ресурсе&quot;
"Срывалась и могла потрясти" - Стужук выплескивала эмоции на детей, когда была "не в ресурсе"
&quot;Это было жестоко&quot; - Джей Ло призналась, почему 19 лет назад разошлась с Беном Аффлеком
"Это было жестоко" - Джей Ло призналась, почему 19 лет назад разошлась с Беном Аффлеком
&quot;Золото&quot; Никитюк в соблазнительном купальнике посветила стройными ножками в Таиланде
"Золото" Никитюк в соблазнительном купальнике посветила стройными ножками в Таиланде
Видео
Все видео
В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере
В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Дочь Меладзе развернула четыре тренерские кресла на "Голосі країни": чью команду она выбрала
Дочь Меладзе развернула четыре тренерские кресла на "Голосі країни": чью команду она выбрала
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1080
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1854
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 171
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 11:39

Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа
16

  Комментировать

Фотограф Соня Плакидюк 9 февраля отмечает 33 года. Прославилась после того, как ее выбрали судьей модельного реалити "Супермодель по-украински".

Фотографировать начала еще в 14-15 лет. Как признавалась Плакидюк, тогда это было "подростковыми развлечениями" и она была просто одержима красивыми картинками. Впоследствии окончила магистратуру в столичном КПИ по специальности "Электрокибернетика". Образование, по словам звезды, помогает ей четко планировать рабочие процессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

Плакидюк заняла первое место на конкурсе фэшн-фотографии от National British Fashion Museum 2010. Сотрудничала с такими брендами, как Harper's Bazaar, L'OFFICIEL, Cosmopolitan, Pink, Playboy, L'Oreal, Mercedes-Benz и Fujifilm. А также снимала звезд украинского шоу-бизнеса: ведущих Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова, певиц Веру Брежневу, Настю Каменских и Дашу Астафьеву и многих других.

Gazeta.ua собрала самые горячие фото звездной именинницы.

Фэшн-фотограф Соня Плакидюк 9 февраля отмечает 33-летие
Фото: instagram.com/moi_sofism
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк 9 февраля отмечает 33-летие
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк 9 февраля отмечает 33-летие
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк 9 февраля отмечает 33-летие
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк 9 февраля отмечает 33-летие

Дизайнер Андре Тан накануне новогодних праздников создал капсульную коллекцию вместе с фэшн-фотографом Соней Плакидюк. По словам модельера, именно она одна из самых стильных украинских звезд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 33159
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13302
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 12546
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 11476
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10557
Знаменитости
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главных награды
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главных награды
7
 Просмотров: 36
"Срывалась и могла потрясти" - Стужук выплескивала эмоции на детей, когда была "не в ресурсе"
"Срывалась и могла потрясти" - Стужук выплескивала эмоции на детей, когда была "не в ресурсе"
5
 Просмотров: 432
"Это было жестоко" - Джей Ло призналась, почему 19 лет назад разошлась с Беном Аффлеком
"Это было жестоко" - Джей Ло призналась, почему 19 лет назад разошлась с Беном Аффлеком
5
 Просмотров: 1206
"Золото" Никитюк в соблазнительном купальнике посветила стройными ножками в Таиланде
"Золото" Никитюк в соблазнительном купальнике посветила стройными ножками в Таиланде
5
 Просмотров: 1197
Избранница "холостяка" устроила фотосессию на Сейшелах: "Ретроградный Меркурий не помешал"
Избранница "холостяка" устроила фотосессию на Сейшелах: "Ретроградный Меркурий не помешал"
5
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
13
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
3
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 44186
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть