Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа

Фотограф Соня Плакидюк 9 февраля отмечает 33 года. Прославилась после того, как ее выбрали судьей модельного реалити "Супермодель по-украински".

Фотографировать начала еще в 14-15 лет. Как признавалась Плакидюк, тогда это было "подростковыми развлечениями" и она была просто одержима красивыми картинками. Впоследствии окончила магистратуру в столичном КПИ по специальности "Электрокибернетика". Образование, по словам звезды, помогает ей четко планировать рабочие процессы.

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Плакидюк заняла первое место на конкурсе фэшн-фотографии от National British Fashion Museum 2010. Сотрудничала с такими брендами, как Harper's Bazaar, L'OFFICIEL, Cosmopolitan, Pink, Playboy, L'Oreal, Mercedes-Benz и Fujifilm. А также снимала звезд украинского шоу-бизнеса: ведущих Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова, певиц Веру Брежневу, Настю Каменских и Дашу Астафьеву и многих других.

Gazeta.ua собрала самые горячие фото звездной именинницы.

Фото: instagram.com/moi_sofism

Дизайнер Андре Тан накануне новогодних праздников создал капсульную коллекцию вместе с фэшн-фотографом Соней Плакидюк. По словам модельера, именно она одна из самых стильных украинских звезд.