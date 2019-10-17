Солистка группы KAZKA показала гарячее фото с обнаженными ягодицами

 
Ексклюзивы
1/5
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1134
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1989
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2970
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1422
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4518
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2754
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6147
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
Фото
Все фото
10
4
5
10
3
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье
Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье
Назвали самую красивую женщину в мире
Назвали самую красивую женщину в мире
Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление
Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление
Видео
Все видео
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
Песня Guns N 'Roses собрала 1 млрд просмотров на YouTube
Песня Guns N 'Roses собрала 1 млрд просмотров на YouTube
Гайтана рассказала, как "присела" на наркотики
Гайтана рассказала, как "присела" на наркотики
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3762
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6975
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1575
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 927
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 09:07

Солистка группы KAZKA показала гарячее фото с обнаженными ягодицами

  Комментировать

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников новыми пикантными снимками в купальнике.

"Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", - написала певица в Instagram под фото с уличного бассейна

Поклонники в восторге от кадров солистки KAZKA, но некоторые были удивлены, что в Киеве настолько тепло для купания на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В его объятиях хочется тонуть": солистка группы Каzка заинтриговала откровенным признанием в ванной

"Красотка", "Это так тепло было", "Вы мой кумир", "Какая же ты яркая, гарнюня, этот цвет тебе идет", "Красавица просто", - взыграли фоловеры.

Автор: instagram / kazka.band
  Зарицкая обольстительно позировала в бассейне
Зарицкая обольстительно позировала в бассейне
Автор: instagram / kazka.band
  Зарицкая обольстительно позировала в бассейне
Зарицкая обольстительно позировала в бассейне

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая ошарашила сеть обнаженными снимками в ванне. Откровенные селфи знаменитость разместила в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Солистка группы KAZKA показала гарячее фото с обнаженными ягодицами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 123313
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 58528
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 21438
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке 1 Просмотров: 18596
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой Просмотров: 16425
Знаменитости
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
10
 Просмотров: 5949
Звезда "Величественного века" поразила фанатов изменениями во внешности
Звезда "Величественного века" поразила фанатов изменениями во внешности Просмотров: 657
Олег Винник озвучил имя будущей дочери
Олег Винник озвучил имя будущей дочери Просмотров: 1152
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
4
 Просмотров: 6858
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 12744
Больше всего комментируют
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 38373
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua