София Ротару молодеет на глазах

Екатерина Осадчая и София Ротару. ФОТО: instagram.com/svitsketv

Народная артистка Украины 73-летняя София Ротару с годами не теряет естественную красоту и поражает поклонников молодым видом.

Сегодня вечером в программе "Светская жизнь" на телеканале "1 + 1" показали интервью с Софией Михайловной. Проанонсировали событие на странице проекту в Instagram.

На опубликованной фотографии София Ротару стоит рядом с ведущей Екатериной Осадчей. На певице яркое красное платье, что невероятно ей подходит.

Народная артистка рассказала о годе самоизоляции, семье и юбилее "Червоной руты". В этом году легендарной песни исполнилось 50 лет.

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Цены на выступления звезд каждый раз подпрыгивают накануне новогодней ночи. Однако в этом году не все рискуют выступать на корпоративах из-за страха заболеть коронавирусом. Отказались от выступлений Потап и Настя Каменских, а также группа ONUKA.