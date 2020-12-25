Какие гонорары будут иметь звезды в новогоднюю ночь

Макс Барских будет иметь самый большой гонорар. ФОТО: Instagram.com

Цены на выступления звезд каждый раз подпрыгивают накануне новогодней ночи. Однако в этом году не все рискуют выступать на корпоративах из-за страха заболеть коронавирусом. Отказались от выступлений Потап и Настя Каменских, а также группа ONUKA.

Об этом сообщает Страна.

Руслана Лыжичко обещает порадовать поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь и выйти в эфир из своего дома в поселке Лесники под Киевом.

Певица TAYANNA будет выступать в развлекательном комплексе Verholy Relax Park, что находится под Полтавой. Цены стартуют от 29 500 гривен за человека при размещении в полулюксе, если вы хотите разместиться в коттедже, то это будет 45 тысяч.

Дима Коляденко этого года будет выступать на частном мероприятии за почти 200 тысяч гривен. Наталья Могилевская также будет петь на корпоративе, но в Буковеле. За это выступление организаторам придется заплатить от 700 тысяч гривен.

Оля Полякова выступит в новогоднюю ночь трижды: на одной частной вечеринке, а после - в отеле на воде Bakkara и в комплексе Osocor Residence. Сейчас новогодний корпоратив с ней обойдется организаторам примерно полтора миллиона гривен.

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Дима Монатик планирует выступать в столице со своими подопечными - Лидой Ли и Нино Басилая. Выступление трех артистов в новогоднюю ночь будет стоить почти 3 миллиона гривен.

Студия "Квартал 95" выступит 30 декабря в Freedom Hall. Место за столиком обойдется от 2000 до 4000 грн.

Макс Барских в новогоднюю ночь выступит в киевском ресторане Alaska. Стоимость билета зависит от этажа, на котором находится столик, примерно от 6000 до 9000 гривен. Кстати, в Барских в ночь с 31 декабря на 1 января запланированы три выступления и концерт. Гонорар всего это будет около 6 миллионов гривен.

В соцсетях продолжается флешмоб # БудинокДитиниНеДляДитини. Его запустила благотворительная организация "Надежда и жилье для детей", чтобы привлечь внимание к тому, что дети в Украине растут в семьях, а не в интернатах. Украинцев просили поделиться воспоминаниями и фотографиями с детства.