Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита

Пользователи сети требуют запретить интервью американского актера Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит.

Под петицией с названием "Прекратите брать интервью у Уилла и Джады Смит" собрали более 21 тыс. подписей. Ее зарегистрировали на сайте Change.org неделю назад.

Ранее кинозвезда делился откровенными подробностями сексуальной жизни и брака, рекламируя собственную книгу мемуаров. Один из комментаторов под петицией упомянул рассказ Смита о том, как он справился с изменой первой девушки. Тогда актер признался, что занимался сексом настолько часто, что у него "это буквально вызывало тошноту, а иногда даже рвоту".

"Рвота стала последней каплей", - отметил один из подписавших петицию.

Фото: скриншот с сайта change.org

Жена Смита тоже смело рассказывала о личном. В сентябре объявила, что она и ее дочь Уиллоу хотели провести процедуры фото-омоложения BBL. А в начале года вспоминала, что потеряла сознание от "порции плохого экстази" во время съемок фильма "Безумный профессор" в 1996 году.

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"Все, что я узнаю об этой паре, происходит против моей воли. Увольте нас", - говорится в самом популярном комментарии к петиции, который набрал почти 400 лайков.

Американский актер 53-летний Уилл Смит рассекретил детали отношений с женой 50-летней Джадой Пинкетт-Смит. Пара вместе уже 23 года в браке. Но в своей книге Will кинозвезда рассказал о сложном периоде, после которого супруги временно разошлись.