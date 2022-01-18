Соблазнительница Рианна в сверхоткровенном боди посветила аппетитной фигурой

Барбадосская исполнительница 33-летняя Рианна порадовала подписчиков раскрепощенным образом.
Звезда продемонстрировала секси-боди от собственного бренда. Предстала в красном дерзком наряде. Кадрами из эротического кампейна поделилась в Instagram.
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В посте под фото певица напомнила, что скоро День влюбленных. Также Рианна опубликовала рекламный ролик, на котором соблазнительница извивалась и красовалась в нижнем белье.
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Рианна решила расставить точки над "i" в вопросах своей "беременности" и опубликовала сексуальные фото. Снялась в стильном компейне собственного бренда Savage X Fenty.
Звезда, которую в конце ноября провозгласили национальным героем республики Барбадос, опровергла преследовавшие ее в последнее время слухи. Большинство поклонников и таблоидов были уверены в том, что Рианна ждет первенца. Впрочем, артистка доказала обратное.
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