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вторник, 18 января 2022 16:00

Соблазнительница Рианна в сверхоткровенном боди посветила аппетитной фигурой
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Барбадосская исполнительница 33-летняя Рианна порадовала подписчиков раскрепощенным образом.

Барбадосская певица Рианна эпатировала сеть очередным эротическим кампейном
Фото: instagram.com/badgalriri
Барбадосская певица Рианна эпатировала сеть очередным эротическим кампейном
Барбадосская певица Рианна эпатировала сеть очередным эротическим кампейном
Барбадосская певица Рианна эпатировала сеть очередным эротическим кампейном
Барбадосская певица Рианна эпатировала сеть очередным эротическим кампейном

Звезда продемонстрировала секси-боди от собственного бренда. Предстала в красном дерзком наряде. Кадрами из эротического кампейна поделилась в Instagram.

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В посте под фото певица напомнила, что скоро День влюбленных. Также Рианна опубликовала рекламный ролик, на котором соблазнительница извивалась и красовалась в нижнем белье.

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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Рианна решила расставить точки над "i" в вопросах своей "беременности" и опубликовала сексуальные фото. Снялась в стильном компейне собственного бренда Savage X Fenty.

Звезда, которую в конце ноября провозгласили национальным героем республики Барбадос, опровергла преследовавшие ее в последнее время слухи. Большинство поклонников и таблоидов были уверены в том, что Рианна ждет первенца. Впрочем, артистка доказала обратное.

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Дата
18
января

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