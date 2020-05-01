Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен

Фото: instagram.com/demirose/

Модель 24-летняя Деми Роуз делится с подписчиками яркими фото, на которых демонстрирует непревзойденную фигуру.

Звезда опубликовала в Instagram домашний снимок.

Девушка только вышла из ванны. Это видно из того, что волосы Деми обмотаны полотенцем. Она села на ковер на полу в столовой своего дома, демонстрируя созерцание белой розы, которую держит в руках. На Роуз кроме полотенца одет еще черный кружевной комплект белья. Звезда позирует соблазнительно сидя на коленях, сфотографирована сзади в в полуобороте.

"Дзен", - назвала девушка фото. Очевидно описывая свое состояние на снимке.

Читатели мгновенно отреагировали на фотобаботу похвалой и комплиментами.

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"Люблю тебя, ты лучшая", "Очень хорошая фотография", "Очень красиво выглядишь", "Девушка мечты", "Это твоя собака фотографирует?", "Лучшая из всех пара красивых подогнутых женских ножек", - написали посетители.

Автор: instagram.com/demirose/ Читатели мгновенно отреагировали на фотобаботу похвалой и комплиментами

Модель, певица и актриса 34-летняя Даша Астафьева, одна из самых соблазнительных женщин Украины, продолжает радовать любителей взрывоопасными фотографиями и роликами. Звезда опубликовала в Instagram новое видео и фото. Астафьева в видео бесстыдно расселась на бильярдном столе и возбуждает взрослые мысли. Пластично двигается под атмосферную музыку. Медленно раздевается, двигаясь призывно, вызывая движениями с кием непристойные ассоциации.