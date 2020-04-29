Сексапильная Даша Астафьева раздвинула ноги и возбудила неприличные ассоциации

Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель, певица и актриса 34-летняя Даша Астафьева, одна из самых соблазнительных женщин Украины, продолжает радовать любителей взрывоопасными фотографиями и роликами.

Звезда опубликовала в Instagram новое видео и фото.

Астафьева в видео бесстыдно расселась на бильярдном столе и возбуждает взрослые мысли. Пластично двигается под атмосферную музыку. Медленно раздевается, двигаясь призывно, вызывая движениями с кием непристойные ассоциации.

"Нет, ну разве это можно выдержать?", "В бильярд хочешь сыграть?", "Это слишком красиво", "Как роскошно", - написали пользователи.

В серии постов наряду с видео актриса опубликовала еще и сексуальные фото. На них красавица позирует в лоджии, вероятно, своего дома, в тонком халате пудрового цвета. Его секси-леди накинула на черный кружевной боди, но оставила незавязанным. Астафьева надела на ноги черные чулки-сетку и туфли-лодочки на каблуках.

Самое соблазнительное фото, на котором модель присела и полностью развела ноги. Поза взволновала подписчиков. Многие из них написали, что теперь не смогут уснуть и карантин сорван. Одна из поклонниц оставила неожиданный комментарий.

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"Даша, дайте мастер-класс вашего борща! Ждем с нетерпением. Я слышала, вы даже в Америке его варили, и готовили только вы. Все остальные только ели", - написала фанатка.

Певица, экс-солистка группы Nikita и звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией. На большинстве из них 34-летняя звезда позировала полностью обнаженной, демонстрируя сексуальную фигуру. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram. Также Астафьева опубликовала фото, на котором позировала в черных трусиках и с обнаженной грудью.