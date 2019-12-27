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пятница, 27 декабря 2019 10:51

Соблазнительная Шейк показала фигуру в крохотном бикини
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Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимком
Фото: instagram.com/irinashayk
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимком
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимком
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимком
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимком

Российская модель Ирина Шейк показала идеальную фигуру на новой откровенной фотографии.

Ее опубликовала в Instagram. Модель позирует обнаженной на пляже. Интимные части тела прикрыла руками.

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Буквально через несколько часов после публикации пикантный снимок Шейк собрал тысячи лайков и восторженных комментариев: "Королева Ира", "Ты прекрасна", "Красавица, богиня", "Ты - искусство", "Шикарная модель. Действительно натуральная красавица".

Супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламной кампании бренда Calvin Klein. Звезда позировала, сидя на стуле полностью обнаженной. Интимные части тела прикрывала лишь большая сумка, которую рекламировала Шейк. Волосы модели были собраны в пучок, на лице яркий макияж с акцентом на глаза

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