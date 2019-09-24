Экстремальное мини и глубокое декольте: Ирина Шейк прошлась по подиуму в откровенном наряде

Манекенщица Ирина Шейк стала участницей показа модного дома Versace.

Видео с недели моды в Милане появилось на просторах Instagram.

Коллекция Versace поражала своей откровенностью. Шейк прошлась по подиумув экстремально коротком платье с глубоким декольте до талии. Волосы модели собрали в тугой пучок на затылке.

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Автор: @irinashayk Ирина Шейк участвовала в показе на неделе моды в Милане.

"Семья Versace", - лаконично подписала публикацию Шейк.

В сети горячо приняли новый пост звезды.

"Богиня", "феерично выглядишь", "королева подиума", "моя любимая модель", "это не просто огонь, это настоящий пожар".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 20 Сен 2019 в 3:44 PDT

Недавно супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламной кампании бренда Calvin Klein.