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пятница, 06 сентября 2019 13:56

Прикрывала интимные места сумкой: Ирина Шейк показала обнаженное тело
4

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Ирина Шейк снялась для рекламной кампании бренда Calvin Klein
Фото: @calvinklein
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании бренда Calvin Klein
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании бренда Calvin Klein
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании бренда Calvin Klein

Супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламной кампании бренда Calvin Klein.

Откровенные снимки запостили в Instagram.

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Звезда позировала, сидя на стуле полностью обнаженной. Интимные части тела прикрывала лишь большая сумка, которую рекламировала Шейк. Волосы модели были собраны в пучок, на лице яркий макияж с акцентом на глаза.

Некоторые пользователи сети начали возмущаться обнаженным телом ради рекламы.

"Мне не нравится, вы просто используете женщин ради своей выгоды", "вам не нужно раздевать человека, чтобы продать сумку", "пожалуйста, уважай свое тело", "роскошно выглядишь", "словно королева", "идеальная женщина с идеальным телом".

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Недавно Ирина Шейк порадовала сеть сексуальными снимками топлес.

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