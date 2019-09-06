Прикрывала интимные места сумкой: Ирина Шейк показала обнаженное тело

Фото: @calvinklein

Супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламной кампании бренда Calvin Klein.

Откровенные снимки запостили в Instagram.

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Звезда позировала, сидя на стуле полностью обнаженной. Интимные части тела прикрывала лишь большая сумка, которую рекламировала Шейк. Волосы модели были собраны в пучок, на лице яркий макияж с акцентом на глаза.

Некоторые пользователи сети начали возмущаться обнаженным телом ради рекламы.

"Мне не нравится, вы просто используете женщин ради своей выгоды", "вам не нужно раздевать человека, чтобы продать сумку", "пожалуйста, уважай свое тело", "роскошно выглядишь", "словно королева", "идеальная женщина с идеальным телом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 5 Сен 2019 в 9:06 PDT

Недавно Ирина Шейк порадовала сеть сексуальными снимками топлес.