 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 99
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6345
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1188
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1503
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
5
9
10
4
6
Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы
Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
В нижнем белье и лепестках роз. В каких образах звезды встречали День влюбленных
В нижнем белье и лепестках роз. В каких образах звезды встречали День влюбленных
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Видео
Все видео
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1503
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 495
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 666
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 14:05

Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы
5

  Комментировать

Артистка соблазнительно позировала
Фото: instagram.com/beyonce
Артистка соблазнительно позировала
Артистка соблазнительно позировала
Артистка соблазнительно позировала
Артистка соблазнительно позировала

Артистка Бейонсе поразила поклонников серией горячих фотографий.

На фото, опубликованных в Instagram, звезда позирует в латексном боди бронзового цвета. Она соблазнительно изгибается на белом диване, щеголяя аппетитными прелестями. Бейонсе снялась в рекламной кампании Adidas.

Подписчики в комментариях выразили восхищение откровенными фотографиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры Кардашьян щеголяют формами в откровенном белье

"Тело безупречное", "Эта женщина не стареет", "Выглядишь невероятно".

Американская певица Бейонсе порадовала сеть соблазнительными снимками для журнала British Vogue. На снимках Бейонсе предстает в разных образах и сексуальных позах. На одном фото певица одета в латексный топ и лосины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Первый новейшей двигатель устанавливали только в Мercedes-Benz

Первый позывной радио включили для рабочих завода

Гонял на горном велосипеде, а затем на "Формуле-1" - австриец стал самым быстрым гонщиком

Запретили браки с иностранцами

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Приняли закон о языке для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 42320
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 28836
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 20763
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 17271
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 17019
Знаменитости
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
 Просмотров: 27
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
 Просмотров: 45
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой: самые горячие фото экс-спортсменки
9
 Просмотров: 4878
В нижнем белье и лепестках роз. В каких образах звезды встречали День влюбленных
В нижнем белье и лепестках роз. В каких образах звезды встречали День влюбленных
10
 Просмотров: 2475
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
4
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
15
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
1
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 42530
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть