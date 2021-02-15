Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы

Фото: instagram.com/beyonce

Артистка Бейонсе поразила поклонников серией горячих фотографий.

На фото, опубликованных в Instagram, звезда позирует в латексном боди бронзового цвета. Она соблазнительно изгибается на белом диване, щеголяя аппетитными прелестями. Бейонсе снялась в рекламной кампании Adidas.

Подписчики в комментариях выразили восхищение откровенными фотографиями.

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"Тело безупречное", "Эта женщина не стареет", "Выглядишь невероятно".

Американская певица Бейонсе порадовала сеть соблазнительными снимками для журнала British Vogue. На снимках Бейонсе предстает в разных образах и сексуальных позах. На одном фото певица одета в латексный топ и лосины.