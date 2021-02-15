Сестры Кардашьян щеголяют формами в откровенном белье

В феврале знаменитые сестры Кардашьян наперегонки демонстрируют свои прелести в купальниках и откровенном белье. Свои фото известные сестры публикуют в Instagram.

Сначала в красных микротрусиках и бюстгальтере, что подчеркнул все ее прелести соблазнительно позировала супермодель, "ангел" Victoria's Secret 25-летняя Кендал Дженнер. Ко Дню влюбленных 40-летняя Ким Кардашьян также поделилась групповыми фотографиями. Звезда, не стесняясь, становилась в пикантные позы в белом и красном белье вместе с сестрами.

Фото: Instagram.com

Самая молодая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер тоже продемонстрировала пышные формы.

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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото, на которых продемонстрировала пышные формы. Откровенные фотографии в черном купальнике звезда реалити опубликовала в Instagram.