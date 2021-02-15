 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 72
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 144
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6219
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1161
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
9
4
5
4
3
Сестры Кардашьян щеголяют формами в откровенном белье
Сестры Кардашьян щеголяют формами в откровенном белье
Случайность: Галина Герасимова стала моделью в 69 лет
Случайность: Галина Герасимова стала моделью в 69 лет
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Видео
Все видео
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Pop-jazz певица выпустила клип об эмоциональном истощении
Pop-jazz певица выпустила клип об эмоциональном истощении
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 486
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 549
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 405
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 07:51

Сестры Кардашьян щеголяют формами в откровенном белье
9

  Комментировать

В феврале знаменитые сестры Кардашьян наперегонки демонстрируют свои прелести в купальниках и откровенном белье. Свои фото известные сестры публикуют в Instagram.

Сначала в красных микротрусиках и бюстгальтере, что подчеркнул все ее прелести соблазнительно позировала супермодель, "ангел" Victoria's Secret 25-летняя Кендал Дженнер. Ко Дню влюбленных 40-летняя Ким Кардашьян также поделилась групповыми фотографиями. Звезда, не стесняясь, становилась в пикантные позы в белом и красном белье вместе с сестрами.

Фото: Instagram.com

Самая молодая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер тоже продемонстрировала пышные формы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото, на которых продемонстрировала пышные формы. Откровенные фотографии в черном купальнике звезда реалити опубликовала в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сестры Кардашьян щеголяют формами в откровенном белье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 36011
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 24786
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 18432
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
8
 Просмотров: 16776
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 15030
Знаменитости
Отца известной певицы насмерть сбила машина
Отца известной певицы насмерть сбила машина Просмотров: 1017
"Голос країни": как прошел 4 выпуск
"Голос країни": как прошел 4 выпуск Просмотров: 207
Случайность: Галина Герасимова стала моделью в 69 лет
Случайность: Галина Герасимова стала моделью в 69 лет
4
 Просмотров: 432
Потап и Настя показали, как отметили День влюбленных
Потап и Настя показали, как отметили День влюбленных Просмотров: 1836
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 24786
Больше всего комментируют
10
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
7
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
Выполнить невозможно: Ермак высказался по Минских соглашениях
Голосов: 42523
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть