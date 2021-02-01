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понедельник, 01 февраля 2021 10:35

Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото, на которых продемонстрировала пышные формы.

Откровенные фотографии в черном купальнике звезда реалити опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Образ довершила массивными браслетами и золотыми серьгами.

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В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. В 2018 году ее доход оценивался в $900 млн. Женщина успешно развивала и свой Instagram-аккаунт. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $1 млн.

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Дата
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