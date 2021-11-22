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вторник, 23 ноября 2021 01:45

Со взъерошенной стрижкой пикси: Холли Берри произвела фурор ностальгическими фото

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Голливудская актриса и режиссер 55-летняя Холли Берри поделилась снимками, сделанными в молодости.

Автор: instagram.com/halleberry
  Американская актриса Холли Берри поделилась архивными фото. Так выглядит 55-летняя звезда сейчас
Американская актриса Холли Берри поделилась архивными фото. Так выглядит 55-летняя звезда сейчас

Кинозвезда опубликовала ностальгические фото в Instagram. На кадрах молодая Берри позировала в откровенных образах и со стрижкой пикси.

"Кто бы мог подумать, что эта девушка будет снимать собственное кино", – написала актриса.

Чтобы просмотреть снимки, листайте вправо.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

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В этом месяце знаменитость дебютировала как режиссер: вышел ее фильм "В синяках". В ленте Берри выступила также исполнительницей главной роли. Для съемок ей пришлось тренироваться в течение двух лет по шесть дней в неделю.

Американская актриса Холли Берри впервые стала матерью в 42 года. Тогда у нее родилась дочь Налу, а сын Марсео - через 5 лет. По словам Берри, она не прибегала ни к каким специальным операциям и процедурам, оба зачатия происходили естественным путем.

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