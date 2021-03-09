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вторник, 09 марта 2021 14:23

Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
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7 марта телеведущая 43-летняя Василиса Фролова впервые стала мамой. Новорожденного сына назвали Родионом.
Фото: Instagram.com
Австралийско-американская актриса Николь Кидман своего первенца родила в 41 год.
Американская актриса Холли Берри впервые стала мамой в 42 года.
Мексиканская актриса и режиссер Сальма Хайек долго откладывала материнство. Однако в 41 год звезда родила дочь.
Моника Беллуччи первую дочь родила в 40 лет

7 марта телеведущая 43-летняя Василиса Фролова впервые стала матерью. Новорожденного сына назвали Родионом. Звезда даже поделилась первым фото малыша в Instagram.

Какие еще знаменитости впервые родили после 40 лет, подготовила Gazeta.ua

Австралийско-американская актриса Николь Кидман своего первенца родила в 41 год. Сегодня же Николь и ее муж Кит Урбан счастливые родители 2 дочерей - Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. К слову, 2-ю дочь выносила и родила суррогатная мать 2010 года.

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Американская актриса Холли Берри впервые стала матерью в 42 года. Тогда у нее родилась дочь Налу, а сын Марсео - через 5 лет. По словам Берри, она не прибегала ни к каким специальным операциям и процедурам, оба зачатия происходили естественным путем.

Мексиканская актриса и режиссер Сальма Хайек долго откладывала материнство. Однако в 41 год звезда родила дочь - Валентину Палому Пино. Стоит отметить, что актриса переживала, получится ли у нее забеременеть, и готова была обратиться за помощью к специалистам, но все обошлось без постороннего вмешательства.

Еще одна актриса, которая не испугалась "поздних" родов - Моника Беллуччи. Первую дочь она родила в 40 лет, а вторую - в 46. Девушки, как и звездная мама, поражают красотой и харизмой.

Научные сотрудники из Университета Южной Калифорнии выяснили, что рождение ребенка после 35 полезно для организма. Оно усиливает когнитивную деятельность и вербальную память. Такие выводы ученые сделали после эксперимента, в котором приняли участие более 830 женщин.

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