СМИ рассекретили мужа Цыбульской. Артистка эмоционально отреагировала

Артистка 35-летняя Ольга Цибульская тщательно скрывает личную жизнь. Она рассказывала, что вместе с любимым со школы, а в браке пара почти семь лет. Ее муж не сторонник публичности, поэтому певица не показывает его лицо в сети и не делится подробностями семейной жизни.

Недавно издание "Гордон" разоблачило мужа звезды. Журналисты обнаружили декларацию экс-депутата Радивиловского горсовета Сергея Грисюка в реестре деклараций. Он указал жену Цибульскую и сына Нестора Грисюка. Декларация опубликована в связи с окончанием депутатских полномочий Грисюка 28 мая 2020 года.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица отреагировала на рассекречивания ее возлюбленного. Она откровенно прокомментировала в ролике, который опубликовала в Instagram.

Цибульская отметила, что знает, кто предоставил информацию СМИ, но называть имя не хочет. Новость о разоблачении ее мужа появилась в день релиза песни артистки.

"В день релиза моей песни кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то хорошо знает нашу семью, этот кто-то хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важна тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю. Я не хочу делать какие-то заявления, кого-то винить. Я просто хочу вам сказать, что семья и в дальнейшем для меня остается самым важным в жизни и я дальше буду ее защищать", - отметила она.

Звезда добавила, что когда они с любимым захотят выйти в люди или заявить о себе, они это сделают.

"Когда мы решим с мужем выйти в люди, официально заявить о себе, что-то рассказать, пригласить домой, показать где мы спим и что мы едим, мы обязательно это сделаем. В балете балерины подсыпают в пуанты друг другу гвозди, в шоу-бизнесе несколько иначе. Этот кто-то давным-давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию, но я уверена, что время все расставит по своим местам. Будьте адекватны, берегите себя, берегите свои семьи", - отметила Цибульская.

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Исполнительница Ольга Цибульская поделилась, как начинала карьеру в столице. Она отметила, что переехала в Киев из Радивилова Ровенской области в 2003 году.