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среда, 19 мая 2021 11:48

Ночевала на вокзале: Цибульская вспомнила, как начинала карьеру в столице
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Исполнительница Ольга Цибульская поделилась, как начинала карьеру в столице. Она отметила, что переехала в Киев из Радивилова Ровенской области в 2003 году.

Воспоминаниями звезда поделилась в Instagram. Также она показала архивные фото из своих выступлений в молодости.

"С подушкой и одеялом, завернутым в простыню. Сумкой домашней еды и мечтой за пазухой. Первые несколько недель меня обещали приютить дальние родственники, а когда появилась по адресу - не открыли дверь. Передумали. С этими узлами Оля оказалась на вокзале. Родителям не говорила, чтобы не испугать. Мать с отцом пришли бы пешком в столицу за час. Переночевала в зале ожидания. Купила карточку для таксофона (мобильного тогда еще у меня не было) и звонила всем, кто тоже стал столичным студентом. Одноклассник Назар сказал: "Приезжай на сегодня - дальше что-то придумаем", - вспомнила артистка.

Цибульская поделилась архивными фото и рассказала, как начинала карьеру в столице
Фото: instagram.com/cybulskaya
Цибульская поделилась архивными фото и рассказала, как начинала карьеру в столице
Цибульская поделилась архивными фото и рассказала, как начинала карьеру в столице
Цибульская поделилась архивными фото и рассказала, как начинала карьеру в столице
Цибульская поделилась архивными фото и рассказала, как начинала карьеру в столице

Цибульская рассказала, что работала ночью, а днем ​​училась.

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Так мы и жили два года в двухкомнатной квартире. Восемь человек. Но трудности не пугали. Я поступила на государственную форму в эстрадно-цирковой колледж (Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств, - Gazeta.ua). Я глотала жадно все, что слышала и видела. Потому что это сцена. Музыка. Мечта. Днем на парах. Ночью на работе: 200 гривен вечер пения на чьей-то свадьбе и плюс 50 гривен, когда помогала грузить аппаратуру. Было страшно - да. Жалела ли, что приехала? Никогда", - добавила ведущая.

Певица Ольга Цибульская рассказала, какие свидания ей больше всего запомнились. Она скрывает личную жизнь от публики, но согласилась поделиться воспоминаниями со свиданий.

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19
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