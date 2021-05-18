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вторник, 18 мая 2021 12:20

"После свидания в Париже вернулась с сыном под сердцем" - Цибульская

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&quot;После свидания в Париже вернулась с сыном под сердцем&quot; - Цибульская
Самое лучшее свидание ведущей было в Париже. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Ольга Цибульская рассказала, какие свидания ей больше всего запомнились. Она скрывает личную жизнь от публики, но согласилась поделиться воспоминаниями со свиданий.

Артистка отметила, что хуже всего было тогда, когда она пошла с подругой за компанию. В этом призналась во время съемок Improv Live Show, что показывает "Новый канал".

"Это было ее свидания. А я ходила на смотрины. Он был пресный, как ЗОЖ (здоровый образ жизни, - Gazeta.ua). Повел нас в кино. Я вышла на первых титрах. Она вышла за него замуж. У меня теперь ЗОЖ , а ей пресно всю жизнь. Фразу "Я тебе говорила" приберегу на тост в день их золотой свадьбы", - сказала Цибульская.

Самое лучшее свидание ведущей было в Париже.

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"Полетела туда с мужем после длительной паузы в отношениях. И стоя под Эйфелевой башней, глядя в его глаза, поняла с кем хочу, что хочу и про "жить сейчас". Вернулась из поездки с сыном под сердцем", - добавила исполнительница.

Артистка и ведущая Ольга Цибульская прокомментировала развод кума Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, с женой Slavia - Ярославой Хомой. Она призналась, что ей не понятно, как она заставляла ревновать его жену - как женщина или артистка.

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