"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо

Артистка и ведущая Ольга Цибульская прокомментировала развод кума Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, с женой Slavia - Ярославой Хомой. Она призналась, что ей не понятно, как она заставляла ревновать его жену - как женщина или артистка.

Об этом она отметила в программе "Світське життя". Также Цибульская обратилась к бывшей жене Фомы.

"Слава, ты точно смотришь это интервью, и если ты думаешь, что я дуэтом "Цьомаю" и "Киця" забрала у тебя славу, которая должна была принадлежать тебе, то я предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю как это делается, и запишем дуэт", - сказала артистка.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Исполнительница заверила, что никаких отношений, кроме рабочих, с Дзидзьо не было. И прокомментировала сходство своего сына Нестора с музыкантом.

"Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут, что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила от Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз", - отметила Цибульская.

Также она заявила, что Ярослава угрожала ей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Dzidzio назвала причины развода

"Я даже в какой-то момент начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, вновь страницы с одним подписчиком. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила: "Мы с кумом". Но это никак не останавливало эту волну угроз", - рассказала женщина.

Исполнитель Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке. Артист признался, что супруги готовятся к официальному разрыву отношений.