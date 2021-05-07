Шляпка, перчатки и колготки с лайкрой: Сумская и Борисюк празднуют серебряную свадьбу

Фото: Instagram.com/olgasumska

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк вчера отпраздновали 25-летие брака. По случаю серебряной свадьбы Сумской поделилась трогательными фотографиями из семейного архива. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

"25 лет, как один день. 6 мая 1996 мы с сказали друг другу "да". Как быстро пролетело время. Чувства только укрепились, а воспоминания волнуют душу. Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! Люблю. Благодарю за романтические подарки ", - Сумская поделилась нежным сообщением.

25 лет назад Сумская выходила замуж в коротком платье, перчатках и шляпке с вуалью. Также бросаются в глаза модные в те годы блестящие колготки с лайкрой. В руках Ольга держала букет из розовых роз.

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Актриса Ольга Сумская в браке второй раз. Первый муж Сумской актер Евгений Паперный. От брака с Паперным Ольга Сумская имеет дочь Антонину. С нынешним мужем - актером Виталием Борисюком актриса воспитывает дочь Анну.