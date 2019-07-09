"Словно сестры" - Надя Дорофеева впервые показала фото с матерью

Фото: @nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева впервые показала совместное фото с матерью Ольгой Дорофеевой.

Семейный снимок знаменитость опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Время и Стекло" выпустили новый альбом Vislovo

На фото мать и дочь позировали в обнимку.

Поклонники засыпали Надю комплиментами.

"Такие красивые и стильные", "Как сестры", "Очень похожи", "Две красавицы", "Мать гордится, что у нее такая дочь", "Мать фэшн икон", - пишут они.

Недавно Надя Дорофеева украсила обложку мужского журнала.