Слава из "неАнгелов" показала, как себя чувствует перед разводом

Слава из "НеАнгелов" поделилась забавной фотографией перед разводом. Фото: pre-party.com.ua

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в канун развода опубликовала веселый снимок. К нему добавила необычную подпись, намекнув на недоразумение в семье.

"На этом месте могла бы быть ЧБшечка (черно-белое фото), под ней печальная цитата со стратегически завуалированным месседжем, направленным на целевую аудиторию. Но... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", - написала в Іnstagram Слава Каминская.

О разводе заговорили около недели назад. На сайте Подольского районного суда появилось заявление, истцом в котором выступил человек пластический хирург Эдгар Каминский. Он официально подтвердил развод.

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До того, как Каминский признался о расставании, он обнародовал веселый снимок с сыном, который подписал словами: "Все к лучшему". После чего его жена подхватила позитивный настрой и пополнила свою Instagram-страница не менее забавной фотографией.

Слава из группы "НеАнгелов" разводится с мужем Эдгаром Каминским после 5 лет брака. Подтверждение этому нашли на сайте "Судебная власть Украины". Заседание назначено на 12 июня. В Instagram певицы последнее фото с мужем сделано еще на Пасху.