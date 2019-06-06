Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем

Эдгар Каминских подал в суд заявление о разводе. Фото: instagram.com/babaslavka

Слава из группы "НеАнгелов" разводится с мужем Эдгаром Каминских после 5 лет брака.

Подтверждение этому нашли на сайте Судебная власть Украины.

Истцом по делу о расторжении брака выступает Эдгар Каминский, Слава Каминская - ответчицей. Заседание назначено на 12 июня.

В Instagram певицы последнее фото с мужем сделано еще на Пасху.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну привет 👋🏼 Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 4 Апр 2019 в 8:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram День , когда случаются чудеса 🙏🏼 Христос Воскрес ⭐️ Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 28 Апр 2019 в 3:04 PDT

Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак. В декабре 2014-го Слава с Эдгаром стали родителями впервые. У них родился сын Леонард. А уже через год у супругов родилась дочь Лаура.