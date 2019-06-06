Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем

Слава из группы "НеАнгелов" разводится с мужем Эдгаром Каминских после 5 лет брака.
Подтверждение этому нашли на сайте Судебная власть Украины.
Истцом по делу о расторжении брака выступает Эдгар Каминский, Слава Каминская - ответчицей. Заседание назначено на 12 июня.
В Instagram певицы последнее фото с мужем сделано еще на Пасху.
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Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак. В декабре 2014-го Слава с Эдгаром стали родителями впервые. У них родился сын Леонард. А уже через год у супругов родилась дочь Лаура.
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