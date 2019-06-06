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четверг, 06 июня 2019 11:26

Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем

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Слава из &quot;НеАнгелов&quot; разводится с мужем
Эдгар Каминских подал в суд заявление о разводе. Фото: instagram.com/babaslavka

Слава из группы "НеАнгелов" разводится с мужем Эдгаром Каминских после 5 лет брака.

Подтверждение этому нашли на сайте Судебная власть Украины.

Истцом по делу о расторжении брака выступает Эдгар Каминский, Слава Каминская - ответчицей. Заседание назначено на 12 июня.

В Instagram певицы последнее фото с мужем сделано еще на Пасху.

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Ну привет 👋🏼

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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День , когда случаются чудеса 🙏🏼 Христос Воскрес ⭐️

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак. В декабре 2014-го Слава с Эдгаром стали родителями впервые. У них родился сын Леонард. А уже через год у супругов родилась дочь Лаура.

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