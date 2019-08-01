Скрябин получил свою звезду

Появились памятные звезды в честь группы Друга ріка и Скрябин. ФОТО: ВЕЧЕРНИЙ КИЕВ

На Аллее звезд в центре столицы появились памятные зырки в честь группы "Друга ріка" и "Скрябин".

"Аллея на Площади звезд устлана 9-ю звездами в честь музыкантов. Сегодня открыли 2 звезды: группы "Друга ріка" и памяти известного украинского музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина", - сообщает Еспресо.TV.

Группа "Друга ріка" не ожидал, что на их честь тоже откроют звезду.

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На открытии присутствовали жена и дочь Кузьмы Скрябина. Они счастливы и благодарны людям за такой подарок.

Всего в Киеве есть 31 звезда выдающимся украинцам.

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