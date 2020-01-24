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пятница, 24 января 2020 15:52

Скрипка в неожиданном дуэте с Христиной Соловий выпустили клип

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Скрипка в неожиданном дуэте с Христиной Соловий выпустили клип
Олег Скрипка понимал, что не сможет сам спеть лирическую песню о зрелой любви. Поэтому позвонил Христине Соловий. Фото: женский журнал "Хочу"

Украинские певцы Олег Скрипка и Христина Соловий выпустили совместный клип.

Артисты записали видео на новый трек "Зима". Композицию Олег Скрипка называет наиболее вдохновенной и наиболее эмоциональной, пишет ТСН.

"Единственное спасение от этой бесконечной холодной зимы - это близкий человек. Мы часто не можем вырастить любовь - и это наша проблема. И люди расходятся, люди ссорятся, люди будто бы считают, что они не подходят друг другу. Но это потому, что они не понимают, что отношения - это тоже как живое существо, они должны развиться", - рассказал Скрипка.

Олег Скрипка понимал, что не сможет сам спеть лирическую песню о зрелой любви. Поэтому позвонил Христине Соловий.

"Я ей позвонил, она сразу согласилась. Сразу! Даже не говорила "я подумаю", "перезвоню", сразу согласилась", - отметил исполнитель

Христина призналась, что быстро сказала "да", потому что ждала этого предложения.

"Было интересное очень важное обстоятельство. Мне позвониа очень близкий мой человек. Я не знаю, как такой слух пошел, что Олег написал легендарную песню и видит ее в дуэте со мной. Чтобы ждала звонка. И я была уже готова", - рассказала участница "Голоса страны ".

Артисты встретились на следующий день и с первого дубля записали трек. А потом вместе решили, что песня требует чувственного и символического клипа.

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"Если мы говорим о замороженном цветке, то это и есть та любовь, которую надо разогреть своим сердцем. А куклы, это потому, что тоже старый образ еще с античных времен, в принципе мы играем какие-то роли в жизни. Там есть момент , я не знаю, он очень заметен или не заметен, - мы меняемся этими куклами. И эти вещи очень важны. Это такой сигнал, чтобы построить отношения с человеком, нужно по крайней мере у себя в голове поменяться с ним местами ", - раскрыл секрет Олег Скрипка.

Певцы Олег Скрипка и Христина Соловий презентуют совместный клип на песню "Зима", который впоследствии войдет в сольный альбом Скрипки. Премьера состоится 24 января. В этот день поклонники будут иметь возможность увидеть и услышать звездный тандем в 19:00 в Киевском планетарии, где их будет ждать шоу на крупнейшем куполе страны.

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