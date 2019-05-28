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вторник, 28 мая 2019 09:22

Сколько Потап и Настя заплатили за свадьбу

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Сколько Потап и Настя заплатили за свадьбу
Можно предположить, что Настя Каменских и Потап не потратились на концерт. Фото: ukr.media

23 мая Потап и Настя Каменских отпраздновали помпезную и веселую свадьбу.

Праздник состоялся в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом. На нем погулял почти весь украинский шоу-биз, пишет "РБК-Україна".

Гостей угощали салатом "Капрезе", хрустящими осьминогами, камчатским крабом и фуа-грой. За банкет, без декора и концертной программы, пара заплатила почти 3 млн грн.

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Одно место в ресторане стоит 1500 грн, а Потап и Настя арендовали всю территорию.

Можно предположить, что Настя Каменских и Потап не потратились на концерт. Ведь большинство тех, кто выступал, - это коллеги и друзья звездной пары.

Андрей Данилко, который прибыл на свадьбу в образе Верки Сердючки, признался, что за свое выступление на мероприятии денег из молодоженов не взял.

"Свадьба получилась такой... платежеспособной. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже, скорее, традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка - не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Здесь дело даже не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение", - рассказал Данилко.

Кроме того, Настя Каменских потратилась и на свой свадебный наряд. Внимательные фанаты заметили, что невеста дважды за вечер сменила платье.

Настя Каменских и Потап сразу после бракосочетания отправились в свадебное путешествие.Каменских опубликовала снимок, на котором обнимается с любимым. Они держат в руках бокалы с шампанским.

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