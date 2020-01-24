Скандальная участница "Голоса страны" обратилась к Зеленскому

Старшова написала письмо Зеленскому. Фото: Инстаграм Старшовой

Участница "Голоса страны-10" и ексвокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова написала открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленского. Она перед тем попала в базу организации "Миротворец". В августе 2016 Василиса Старшова приняла участие в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава. Таким образом вокалистка публично поддержала оккупацию Крыма. Поэтому хотя участница вернула кресла всех тренеров - ее дальнейшее участие в проектах под угрозой.

Письмо опубликувапла в Instagram. В нем отвергла свое участие в пропагандистских акциях и попросила главу государства разрешить ей находиться в Украине для дальнейшего участия в проектах.

"Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне решить ситуацию, которая сложилась вокруг моей дальнейшего участия в проектах ... Дело в том, что после того, как программа вышла в эфир, мое имя внесли" в черный список "базы данных сайта "Миротворец" как "нарушителя государственной границы .." и "участницы пропагандистских акций России ...". Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму ц 2016 году . Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и не собираюсь - это обвинения в мой адрес абсолютно несправедливое "", - пишет в письме.

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На "Миротворце" появился "профиль" Старшовой, в котором размещена ссылка на видео участия российской артистки в фестивале в Балаклаве вместе с певцом Сергеем Шнуровым и группой "Ленинград".