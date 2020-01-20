Начался 10-й сезон "Голоса страны": самые яркие моменты первого эфира

Стартовал юбилейный, десятый сезон вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1" Фото: 1plus1.ua

Стартовал юбилейный, десятый сезон вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1".

Украинский проект признан правообладателями формата "TheVoice" одной из самых успешных адаптаций в мире. Украина стала 2-й страной, которая получила права на формат. За 10 сезонов шоу около 100 тыс. желающих прислали заявки, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапе "слепых прослушиваний" перед тренерами за все время выступили 1,5 тыс. участников, пишут "Факты".

Юбилейный сезон станет особенным. Его тренерский состав претерпел изменения. Команды вокалистов десятого сезона формируют: Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик и семейная пара Потап и Настя Каменских. Ведущие проекта - Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Первый эфир юбилейного сезона открыл совместный номер всех тренеров проекта в сопровождении живого оркестра. Им предстоит 14 эфиров "слепых прослушиваний", чтобы найти 16 вокалистов в свои команды.

Первым на сцене "Голоса" появился 23-летний Александр Календа из Житомира.

"Хочу быть частью этой колоссальной битвы", - признался парень.



На кнопку сразу нажал Дан Балан, а затем свои кресла развернули все тренеры.

24-летний Сергий Роман называет себя "современным гуцулом".

"Я буду сиять!" - пообещал Сергей.



Кавер на песню "Грушечка" сразу развернул кресло Тины, а затем Потапа с Настей и Монатика.

"Это было честно и по-настоящему", - сказал Потап.

Сергей выбрал команду Димы Монатика.

24-летняя Василиса Старшова из Санкт-Петербурга - солистка известной группы "Ленинград".

"Мне хочется раскрыться, как сольная певица", - сказала Василиса. - Хочу, чтобы моя энергия засияла так, что тренеры не смогли не повернуться!



Первым развернул кресло Дан Балан и тут же выскочил к девушке на сцену "Голоса" Василисы развернул все тренерские кресла, но "кнопку" Потапа и Насти заблокировали.

Василиса предложила батл между тренерами.

"Если ты боец, то тебе ко мне на хлебец", - прочитала рэп Тина. - "Я выбираю подсказку зала, — спела Василиса, а затем отправилась в команду Дана Балана". - Я ревную, - сказала Тина, обращаясь к Дану, видя его отношение к Василисе". - "Ты заставила меня смутиться впервые за долгие годы", - признался Балан. - "Когда Тина Кароль рядом я просто теряюсь".

30-летняя Елена Федотова из Кривого Рога - мать двоих сыновей и певица в ресторане.

"Я буду петь для своих сыновей", - сказала Елена.

Хит Алины Паш "Босорканя" так и не смог развернуть ни одного кресла! Потап пригласил на сцену супруга Елены и ее маленького сына.

"Дети - это прекрасно", - сказал Потап. - "Мы с Настей тоже работаем над этим!"

22-летний Назар Яцишин - учитель истории из Львова.

Исполнение хита "Shallow" развернуло кресла Монатика, Потапа и Насти, Дана Балана. Назар не мог сдержать слез и, в конце концов, выбрал команду Дана Балана.

"Музыку я любил еще с детства. Дома всегда включал музыкальные каналы, и родители никогда не понимали откуда это желание, потому что никто в семье не имеет таланта к музыке. Когда я начал заниматься вокалом, это вообще был двойной удар. Никто из близких не понимал, откуда это у меня. А когда я выбирал свою профессию, то все вокруг говорили, что заниматься музыкой, особенно петь, для парня это не очень мужская профессия. Поэтому я поступил на исторический факультет. Сейчас понял, что хочу делать музыкальную историю, а "Голос країни" - это первый большой музыкальный шаг в моей жизни", - рассказал Назар.

27-летняя Анастасия Картвелишвили - массовик-затейник дома культуры из поселка Слобожанское.

"Когда я выхожу на сцену, меня просто прет!" - призналась Настя.

Хит "На районе" развернул кресла Дана Балана и Потапа с Настей.

"Это было очень круто. Спасибо за настроение", - сказал Потап. - "Я восхищаюсь тобой", - воскликнул Балан.

Потап вышел на сцену, решив еще раз спеть свой популярный хит вместе с участницей.

Анастасия выбрала команду Потапа и Насти Каменских.

"Настя, а как ты стала работать с Потапом?", - спросил Монатик. - "Я пришла на кастинг. Потап осмотрел меня с ног до головы. Мы записали одну песню, а потом он мне сказал: "Мы никогда не будем работать вместе!", - рассказала Настя.

53-летний Александр Семчук из Ивано-Франковска работает врачом-фониатором.

"Никогда не поздно начинать новую жизнь", - сказал Александр.

Но ни один из тренеров не развернулся на его трогательное исполнение "Белль".

26-летняя Елизавета Криворучко приехала из Дубай, где ее называют "королевой бурлеска".

На первых нотах свое кресло развернул Дан Балан, к нему присоединился Монатик.

" В твоих глазах есть что-то настоящее", - заметил Балан. - "У вас роскошный голос. Приглашаю вас в свою команду", - сказал Монатик.

Елизавета выбрала Диму Монатика, назвав его "сладким пирожком".

35-летний одессит Даниэль Салем пришел на проект показать свои вокальные данные. Зрители помнят его по проекту "Танці з зірками".

Песня Владимира Высоцкого "07" сразу развернула кресло Тины Кароль. На последних минутах нажали кнопку Потап и Настя Каменских.

"Я пообещал дочери, что позвоню ей прямо со сцены", - сказал Даниэль и набрал телефон дочери Луны. - "Я хотела бы прикоснуться к твоему таланту", - призналась Тина. - "Люблю всех мужчин, которые нравятся Насте", - сказал Потап, приглашая вокалиста в свою команду.

"Я даже не задумываюсь - к Тине", - ответил Даниэль.

23-летняя Маша Тимошенко - инстаблогер. Но ее голос не смог развернуть тренерские кресла.



24-летняя Ольга Мельник - звезда четвертого сезона "Голоса". В 19 лет у девушки начались проблемы со спиной и ей пришлось отказаться от мечты о сцене.

"10 сезон - шанс, которым я должна воспользоваться, чтобы вернуться", - призналась Ольга.

На первых же нотах все, кроме Тины Кароль, развернули свои кресла. Затем повернулась и Тина. Ольга не смогла сдержать слез. Тренеры аплодировали ей стоя.

"Это было невероятно. Я пришел на проект, чтобы найти талант, который могу продюсировать. У меня есть песня, которая написана для тебя" , сказал Баллан. - "Я в восторге, как объединены ваш голос и душа", - поддержала участницу Тина Кароль. - "У вас большие шансы на победу в шоу", - заключил Монатик.

Ольга выбрала команду Тины Кароль.

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"После первого дня слепых прослушиваний могу сказать, что моя команда состоит из настоящих людей, которые поют сердцем. Они с разными судьбами, но их объединяет одно - миссия вести за собой людей на сторону добра. И конечно, я хочу, чтобы моя команда выиграла в пятый раз, потому что мои вокалисты этого достойны!", - сказала Тина Кароль.

Певица Тина Кароль анонсировала выход юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны". В воскресенье, 19 января, на "1+1" стартует новый сезон, написала певица в Instagram. Тина опубликовала несколько своих фотографий со съемок в студии. Неординарности и яркости образу женщины придает необычный костюм - черные укороченные брюки и интересный, за счет полупрозрачных элементов ткани, топ.