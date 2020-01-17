Бомбита: Тина Кароль удивила поклонников неординарным луком от модного дизайнера

Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль анонсировала выходе юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны".

В воскресенье, 19 января на "1+1" стартует новый сезон, написала певица в Instagram.

Тина опубликовала несколько своих фотографий со съемок в студии. Неординарность и яркость образа женщины предоставляет необычный костюм - черные укороченные брюки и интересный, за счет полупрозрачных элементов ткани, топ.

"Бомбита! Носи чаще брюки", "Как тебе идёт такой стиль", "Какой красивый образ! Так хорошо сидит и хорошо подчеркивает фигурку", - написали коментарии восторженные фанаты.

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Наряд для певицы создал лондонский дизайнер грузинского происхождения Давид Кома.

Відомий вокальний проект "Голос країни 10" стартує 19 січня. Зоряними тренерами стануть Тіна Кароль, Дан Балан, MONATIK. Також в якості суддів виступлять Потап і Настя Каменських. 1 випуск проекту вийде в 19 січня в 21:00. У новому сезоні на глядачів розважатимуть вже традиційні провідні - Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Кастинги на проект проходили влітку в Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові та Києві. Команда проекту прослухала більше 10 тис учасників, серед яких були вокалісти віком від 16-ти до 70-років.