"Голос страны-10": когда стартует юбилейный сезон

Первый эфир состоится 19 января, в 21:00. Фото: tsn.ua

Відомий вокальний проект "Голос країни 10" стартує 19 січня.

Зоряними тренерами стануть Тіна Кароль, Дан Балан, MONATIK. Також в якості суддів виступлять Потап і Настя Каменських.

1 випуск проекту вийде в 19 січня в 21:00. У новому сезоні на глядачів розважатимуть вже традиційні провідні - Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Кастинги на проект проходили влітку в Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові та Києві. Команда проекту прослухала більше 10 тис учасників, серед яких були вокалісти віком від 16-ти до 70-років.

Крім українських сміливців на кастинг також приїжджали люди з Білорусі, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Вірменії, Великобританії, Ізраїлю.