Участница "Голоса страны-2020" из-за нарушения границы Украины вызвала скандал на шоу

Участница шоу "Голос страны-10" Василиса Старшова, которая была вокалисткой в ​​российской группе "Ленинград", попала в базу сайта "Миротворец". Подопечную Дана Балана на популярном конкурсе обвиняют в незаконном посещении оккупированного Крыма в августе 2016 года.

Артистка прошла в следующий этап "Голоса", пишет РБК-Украина.

На сайте "Миротворец" говорится, что Старшова - нарушительница государственной границы Украины - сейчас в Киеве. О ее местонахождении знают организаторы конкурса.

"Она в августе 2016 года для участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный русскими оккупантами украинский Крым", - говорится в сообщении.

На "Миротворце" появился "профиль" Старшовой, в котором размещена ссылка на видео участия российской артистки в фестивале в Балаклаве вместе с певцом Сергеем Шнуровым и группой "Ленинград".

Автор: скрін psb4ukr.org Участница шоу "Голос страны-10" Василиса Старшова, которая была вокалисткой в российской группе "Ленинград", попала в базу сайта "Миротворец"

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На шоу "Голос страны-10" Старшова запомнилась ярким выступлением и к ней повернулись четыре тренерские кресла.

К Госпогранслужбе и организаторам шоу "Голос страны" обратился центр "Миротворец". Причиной обращения стала одна из участниц шоу, гражданка РФ Василиса Старшова, пишет НВ. Ранее она незаконно посещала оккупированный Россией Крым, нарушив тем самым украинское законодательство.