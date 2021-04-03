Скандальная Ирина Морозюк показала любимую позу в сексе (18+)

Автор: instagram.com/irina_moroziuk Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина поражает фолловеров откровенными фото

Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала свою любимую позу в сексе.

Она выложила очень откровенную фотографию, закрыв интимные места емодзи в виде сердечек. Так в Instagram ответила на вопрос "Ваша любимая поза в постели?".

Автор: instagram.com/irina_moroziuk Ирина Морозюк показала любимую позу в сексе

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"Делайте это упражнение три раза в день и вы навсегда забудете о боли в спине", - пошутила Морозюк в подписи к фото.

Украинский футболист Николай Морозюк и Ирина Морозюк больше не пара. Звездные супруги взяли паузу в октябре 2019 года, а затем разорвали отношения после 8 лет совместной жизни. Ирина не назвала точную причину развода. Только добавила, что "чувства ушли".