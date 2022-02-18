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воскресенье, 20 февраля 2022 08:22

Синди Кроуфорд отмечает 56-летие: самые откровенные фото топ-модели, которая первой обнажилась для Playboy
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20 февраля американская супермодель и ведущая Синди Кроуфорд отмечает 56-летие. За карьеру она снялась для обложек более 600 глянцев, среди которых Vogue, W, People, Harper's Bazaar, Elle и Cosmopolitan. Также она являлась лицом таких модных домов, как Versace и Escada.

Gazeta.ua собрала самые соблазнительные фото одной из самых популярных моделей 1990-х годов и делится малоизвестными фактами из жизни сегодняшней именинницы.

1. Ее впервые сфотографировал газетный фотограф во время летней работы: в 16 лет Кроуфорд зарабатывала собиранием кукурузы. Благодаря фотографии и положительной реакции на нее осознала, что моделинг – ее призвание. Она покинула учебу после первой четверти и уехала в Манхэттен, США.

2. С конца 1980-х и до 1990-х годов Кроуфорд была одной из самых востребованных моделей. Она постоянно участвовала в фотосессиях для глянцев и выходила на подиум. А также Кроуфорд стала первой топ-моделью, позировавшей обнаженной для Playboy. Появилась в пикантном образе на обложке июльского номера 1988 года.

3. В 1997 году ее назвали второй самой красивой женщиной в мире. В этом рейтинге Кроуфорд перегнала американская актриса Деми Мур. Тогда журнал Shape опрашивал читателей и предлагал избрать лучших из 4 тыс. претенденток. По версии Playboy модель заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд ХХ ст.

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Просмотреть архивные фото модели можно в ролике ниже.

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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

В 2002 году Кроуфорд стала одной из 50 самых красивых мира по версии People. А в 40 лет заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100.

4. Попробовала свои силы в актерском мастерстве. В 1995 году Кроуфорд снялась в боевике "Честная игра". Фильм провалился в прокате: собрал $11 млн с бюджетом в $50 млн. Модель получила три номинации на антипремию "Золотая малина". После этого решила больше не экспериментировать с кино и сконцентрироваться на моделинге.

5. Состояла в браке с американским актером Ричардом Гиром с 1991-го по 1995 год. Впоследствии пара развелась. А в 1998 году модель пошла под венец с американским бизнесменом Рэнди Гербером. Супруги до сих пор вместе, а в их браке родилось двое детей – дочь Кайя и сын Пресли Уокер.

6. Дочь Кроуфорд Кайя также строит карьеру модели. Она снималась для журналов Vogue, Teen Vogue и Pop Magazin. В 2018 году ее удостоили наградой "Модель года" на Fashion Awards, а в 2020 году стала лицом рекламной кампании Louis Vuitton под названием Twist bag.

Американская топ-модель Синди Кроуфорд отмечает 20 февраля 56 лет
Фото: instagram.com/cindycrawford
Американская топ-модель Синди Кроуфорд отмечает 20 февраля 56 лет
Американская топ-модель Синди Кроуфорд отмечает 20 февраля 56 лет
Американская топ-модель Синди Кроуфорд отмечает 20 февраля 56 лет
Американская топ-модель Синди Кроуфорд отмечает 20 февраля 56 лет

Кроуфорд вместе с дочерью 20-летней Каей Гербер посетила церемонию награждения премии InStyle Awards 2021.

Звездные модели позировали на красной дорожке в роскошных нарядах. Платья были расшиты паетками и стразами. Образ дополнили волнистыми прическами. Кроуфорд выбрала образ от бренда Missoni, а Кая – Alexander McQueen.

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